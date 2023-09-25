Влетело за отдых в стране НАТО: фото сенатора Людмилы Нарусовой

Фото: Соцсети

Людмила Нарусова и Ксения Собчак

Совет Федерации вынес предупреждение сенатору от Тувы Людмиле Нарусовой за поездку на отдых в Испанию. В верхней палате считают, что такие путешествия в страны НАТО во время специальной военной операции России на Украине дискредитируют статус российского парламента. Сама Нарусова в комментарии изданию «Подъем» назвала эти сообщения глупостью.

В прошлом месяце дочь сенатора, журналист и телеведущая Ксения Собчак, опубликовала видео с совместной прогулки с мамой в европейской стране. Комитет Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности информировал об отсутствии Нарусовой в России с 18 июля по 6 августа. Там также сообщили, что для сенаторов есть рекомендация отдыхать в России во избежание «провокаций». О запрете при этом речи не шло.

Тем не менее остальных сенаторов возмутило, что Нарусова, «будучи пойманной на этом, даже не пытается объяснить ничего гражданам, жителям своего региона». При этом в аппарате сенатора заявили, что не знают о принятых в ее отношении мерах.

Фото Людмилы Нарусовой — в галерее NEWS.ru.