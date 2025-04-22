Власти заявили о риске сокращения ввода жилья в России Вице-премьер Хуснуллин: объемы ввода жилья могут сократиться в 2027–2028 годах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 2027–2028 годах в России существует риск сокращения объемов ввода жилья, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в рамках форума «Малая родина — сила России». При этом он добавил, что в текущем году будет сдано более 100 млн жилых квадратных метров. Трансляция его выступления велась на сайте форума.

Это точно, потому что по итогам первого квартала мы сдали уже 32 млн кв. м. Если умножить на четыре, то получается 120 млн кв. м задел по жилью. Но это жилье, которое мы с вами заложили в 2022, в 2023 годах. Если мы сейчас не запустим новые проекты, то в 2027–2028 годах у нас будет провал в 30 млн кв. м, — отметил Хуснуллин.

Вице-премьер подчеркнул, что ключевая цель по жилью сегодня вытягивает на более высокий уровень экономику многих регионов. По его словам, расширение жилого фонда привносит наибольший объем инвестиций, улучшая качество жизни и демографию.

Ранее агентство «Национальные кредитные рейтинги» сообщило, что ипотечное кредитование в России по итогам 2025 года, предположительно, покажет худший за последние восемь лет результат по количеству выданных займов на жилье. Согласно прогнозу, рынок сожмется на 30–40% в сравнении с 2024-м.

До этого глава Сбербанка Герман Греф заявил, что отказ от комиссий для застройщиков может спровоцировать резкое сокращение ипотечного кредитования. По его словам, комиссии являлись механизмом поддержания высокого уровня подобных займов.