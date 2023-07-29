Власти запретили вывозить рис из России Правительство РФ ввело запрет на вывоз риса из России до 31 декабря

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство России запретило вывозить из страны рис и рисовую крупу, об этом говорится в официальном Telegram-канале кабмина РФ. Такая мера будет действовать до 31 декабря 2023 года.

Правительство ввело временный запрет на вывоз риса и рисовой крупы. Ограничение будет действовать до 31 декабря 2023 года. Решение принято для поддержания стабильности на внутреннем рынке, — сообщили в правительстве.

Запрет не распространяется на Южную Осетию, Абхазию и страны Евразийского экономического союза. Также данную продукцию разрешается поставлять за границу в качестве гуманитарной помощи и для международных транзитных перевозок.

Ранее правительство РФ ввело временный запрет на вывоз из страны патронов и гильз.

Запрет не касается патронов и гильз, которые нужны армии, другим войскам и воинским формированиям. Один из пунктов постановления правительства засекречен — имеет пометку «для служебного пользования».

Кроме того, президент России Владимир Путин утвердил продление действия специальных экономических мер по ввозу и вывозу из страны продукции и сырья.