Правительство России запретило вывозить из страны рис и рисовую крупу, об этом говорится в официальном Telegram-канале кабмина РФ. Такая мера будет действовать до 31 декабря 2023 года.
Правительство ввело временный запрет на вывоз риса и рисовой крупы. Ограничение будет действовать до 31 декабря 2023 года. Решение принято для поддержания стабильности на внутреннем рынке, — сообщили в правительстве.
Запрет не распространяется на Южную Осетию, Абхазию и страны Евразийского экономического союза. Также данную продукцию разрешается поставлять за границу в качестве гуманитарной помощи и для международных транзитных перевозок.
Ранее правительство РФ ввело временный запрет на вывоз из страны патронов и гильз.
Запрет не касается патронов и гильз, которые нужны армии, другим войскам и воинским формированиям. Один из пунктов постановления правительства засекречен — имеет пометку «для служебного пользования».
Кроме того, президент России Владимир Путин утвердил продление действия специальных экономических мер по ввозу и вывозу из страны продукции и сырья.