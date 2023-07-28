Власти Кубани запретили проход маломерных судов через Керченский пролив

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Проход любых маломерных судов и плавсредств в части акватории Керченского пролива запрещен, сообщает оперативный штаб Краснодарского края со ссылкой на решение Минобороны России. Вместе с тем введен запрет на постановку на якорь, добычу морских млекопитающих, рыболовство придонными орудиями, взрывные и иные подводные работы, отбор образцов донного грунта, плавание с вытравленной на якорь цепью, пролет, зависание, приводнение, летательных аппаратов и другая деятельность в ряде якорных стоянок.

Решением командования министерства обороны РФ запрещен проход всех маломерных судов и плавсредств в Темрюкском районе между мысами Хрони и Ахиллеон и севернее линии между мысами Такиль и Панагия и береговой чертой, — говорится в сообщении.

Запрет касается прогулочных, парусных судов, надувных плавсредств, гидроциклов, виндсерфов, сабдосок и аналогичных средств. Запрет не распространяется на корабли, катера и суды военно-морского флота, пограничных органов и войск национальной гвардии РФ.

Транзитное движение гражданских судов по Керчь-Еникальскому каналу разрешено в светлое время суток в соответствии с графиком после проведения досмотров.

Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности России вычислили гражданское судно, которое, предположительно, использовалось для доставки на Украину взрывчатки. Речь идет о сухогрузе ВМО RIVER, который следовал в Ростов-на-Дону для погрузки зерна. В его трюме специалисты обнаружили следы тротила и динитротолуола.