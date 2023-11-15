Власти высказались о «кормежке» россиян мукой из личинок мух Росрыболовство опровергло новости, что россиян будут кормить мукой из мух

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мука и другая продукция из мухи черная львинка предназначена не для людей, а для кормов животных и рыб, сообщила пресс-служба Росрыболовства. Так, ведомство отреагировало на сообщения в СМИ, что из насекомых сделают еду для людей.

В связи с тем, что в средствах массовой информации и в соцсетях принятое решение распространяется в неверной трактовке (как разрешение использовать данную продукцию в составе пищевых продуктов, предназначенных для граждан), сообщаем, что данная трактовка не соответствует действительности. Принятая мера необходима для расширения кормовой базы сельскохозяйственных животных и рыб, — уточнили в ведомстве.

Накануне правительство расширило список продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей. В перечень включили разведение мух черная львинка и производство из нее муки, пюре и других продуктов.

Ранее заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов сообщил, что россияне могут лишиться популярного продуктового «бренда». По его словам, из-за обмеления Волги под угрозой оказалась астраханская вобла.

Соколов отметил, что проблема маловодья Волги приводит и к исчезновению осетровых: их приходится выращивать искусственно. Замруководителя Росрыболовства подчеркнул, что к потере нерестилищ привело строительство Волжско-Камского каскада, который так и не был доделан. По данным за 2021 год, воды в Волге оказалось меньше нормы на 10%.