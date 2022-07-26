Власти возьмут под контроль распространение фейков с помощью IT-системы

Фото: Aleksandr Schemlyaev/Russian Look

Власти намерены взять под контроль распространение фейков с помощью IT-системы под условным обозначением «Вепрь». Сейчас Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) ищет разработчика этой системы, которая позволит находить в интернете недостоверные сведения, пишут «Известия».

Стартовая цена конкурса — 60 млн рублей. Алгоритм поиска должен работать на основе математических поисковых и оптимизационных моделей, а также методов машинного обучения. Система «Вепрь» должна охватывать ресурсы с аудиторией не менее 1 млн человек в день и уметь приоритезировать «точки информационной напряжённости» по степени их влияния на посетителей.

Алгоритм должен уметь оценивать возможность преобразования фейка в угрозу информационной безопасности. Также задачей системы будет являться выявление негатива, оскорблений в рамках определённых тем, распространения недостоверной информации и целенаправленно проводимых информационных кампаний.

Эксперты отмечают, что сегодня на рынке уже есть системы для поиска фейков, но всё равно они предусматривают участие живого модератора. К тому же, выявить недостоверную информацию пока может только человек.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор заблокировал сайт журнала «Новая рассказ-газета» по требованию Генпрокуратуры РФ спустя семь дней с момента его запуска. Запрос на ограничение деятельности портала был подан в связи с регламентом блокировки сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, а также к участию в незаконных массовых акциях.