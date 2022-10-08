Власти Севастополя временно запретили продажу бензина в канистры

Фото: РИА Новости

Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев сообщил, что после подрыва Крымского моста жители региона стали массово скупать бензин, поэтому во избежание искусственного ажиотажа власти приняли решение временно запретить продажу топлива в канистры. По словам губернатора, запасов бензина в Севастополе хватит на 40 суток. Он добавил, что ограничения также вводятся на отпуск продовольствия — до 3 килограммов сахара и трех пачек продуктов для одного человека.

Чтобы не провоцировать искусственный ажиотаж, бензин в канистры отпускаться не будет. <...> Чтобы избежать ажиотажа мы также вводим ограничение на отпуск товаров бакалейной группы: в одни руки до 3 килограммов или трех пачек продуктов, — написал глава Севастополя.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в связи с ЧП на Крымском мосту. По версии следствия, утром 8 октября на транспортном объекте произошел подрыв грузовика, следом было зафиксировано возгорание топливных цистерн железнодорожного состава, двигавшегося в направлении Крыма.

Жители Крымского полуострова из-за взрыва на Крымском мосту начала массово закупать продовольствие и топливо, поскольку движение по дорожному объекту на данный момент прекращено. Сроки возобновления движения неизвестны, поскольку уничтожены два автомобильных пролета.