Власти России впервые оплатят отечественным брендам рекламу на ТВ Мантуров заявил, что правительство впервые начнет субсидировать рекламу российских брендов на ТВ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство впервые решило субсидировать рекламу российских брендов на телевидении, рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров в ходе выступления на «Неделе российского ритейла — 2022». Для начала на эти цели выделят полмиллиарда рублей, передает РИА Новости.

Правительство приняло решение, в этом году впервые будет выделено пока 500 млн рублей в пилотном режиме на продвижение в СМИ, в первую очередь на телевидении, российских брендов, — сказал руководитель ведомства.

По словам Мантурова, продвижение российских брендов позволит сделать их более узнаваемыми. Многих сбивают с толку названия на иностранном языке, и они даже не подозревают, что товар или услуга на самом деле производятся в России, пояснил министр.

Все на иностранных языках. Если иностранное — значит это лучше. А то, что это российское, произведено в России — у нас никто не знает об этом, — добавил он.

Ранее бизнесмен и основатель бренда STAYHIGH Денис Мудровкин заявил, что российская текстильная промышленность столкнулась «с невиданными до этого момента проблемами» — сбоями поставок, резким скачком цен, задержкой продукции на таможне и финансовой неопределённостью. Он отметил, что на фоне ухода иностранных производителей продажи отечественного товара выросли, и это вызвало дополнительные сложности.