Власти России облегчат экспорт в Китай для лесопромышленных компаний «Коммерсант»: власти России облегчат экспорт в Китай для лесопромышленных компаний

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На совещании у министра экономического развития Максима Решетникова поддержали часть предложений лесопромышленных компаний о дополнительных мерах помощи отрасли, пишет «Коммерсант». В частности, речь идет об увеличении предельного размера субсидии затрат на транспортировку промышленной продукции с 300 до 500 млн рублей. Также правительство разрешит транзит пиломатериалов через Казахстан и изменит порядок расчета арендной платы за пользование лесными участками.

Проблема с транзитом пиломатериалов из РФ через Казахстан в Узбекистан и страны Азии возникла в ноябре. Сейчас их можно вывозить только железнодорожным транспортом в Белоруссию, а транзит пиломатериалов через Казахстан постановление запрещает, хотя с учетом переориентации экспорта на восток этот маршрут был крайне важен для российских компаний.

Также по просьбе лесопромышленников, которые жаловались на сложности логистики по железной дороге, Минтрансу и ОАО РЖД было поручено изменить правила определения очередности перевозок грузов с тем, чтобы перевозки лесопромышленной продукции с «высокой социальной значимостью» получили приоритет.

Председатель комитета Архангельской облдумы по лесопромышленному комплексу Александр Дятлов положительно оценил принятые решения, но отметил, что сейчас компании получают одинаковую компенсацию вне зависимости от размера, но если у маленьких компаний субсидия покрывает значительную часть затрат, то у крупных — всего несколько процентов. В Вятской торгово-промышленной палате опасаются, что в список компаний, которые получат приоритет при доставке лесных грузов по железной дороге, попадут только крупные предприятия, и сомневаются, что приоритет для лесных грузов при перевозке повысится, поскольку железной дороге комфортнее работать с такими материалами, как уголь, металлы и руда. В агентстве WhatWood отмечают, что правительству необходимо решить вопрос с транзитом через Казахстан, обозначить конкретные пункты пропуска грузов, а также включить возможность автомобильных перевозок.

Ранее в пресс-службе «Рослесинфорга» сообщили, что Россия нарастила экспорт пиломатериалов на 10% с января по май 2022 года, несмотря на множественные антироссийские санкции. Отмечается, что отечественные компании поставляют за рубеж доски, брус, пиловочник, балансовую древесину и фанкряж. Около 70% поставок пришлось на страны Азии.