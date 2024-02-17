Власти России нашли способ облегчить жизнь репатриантам Правительство РФ отменило экзамен по русскому языку для репатриантов

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Россиянам, проживающим за рубежом, станет проще присоединиться к государственной программе по добровольному переселению в РФ, следует из указа, подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным. Так, репатриантам не придется подтверждать владение русским языком на уровне, достаточном для общения. Соответствующий указ размещен на сайте правительства РФ.

Решение касается соотечественников из числа репатриантов. Это граждане России, постоянно проживающие за рубежом; те, кто ранее отказался от российского гражданства; люди, родившиеся или постоянно проживавшие на территории РСФСР и ранее имевшие гражданство СССР; граждане, у которых есть родственники, родившиеся или постоянно проживавшие на территории РСФСР, — говорится в документе.

Уточняется, что постановление было подготовлено в рамках указа президента РФ. Согласно ему, был введен институт репатриации, который оказывает содействие в переселении соотечественников из-за рубежа.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект о выдаче вида на жительство без получения разрешения на временное проживание участникам госпрограммы по репатриации. С инициативой выступил глава комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.