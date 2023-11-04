Власти РФ заинтересовались необоснованным ростом цен на цемент и арматуру Хуснуллин поручил ФАС разобраться с ростом цен на цемент и арматуру

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Правительство РФ обеспокоено ростом стоимости строительных материалов, в частности цемента и арматуры, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в кулуарах международной выставки «Россия». По его словам, кабмин дал поручение Федеральной антимонопольной службе проработать этот вопрос, передает ТАСС.

Мы обсудили рост стоимости материалов. Нас это беспокоит. Мы видим, что цемент вырос в очередной раз, что арматура выросла, трубы выросли. Это влияет все на стоимость [жилья]. <...> Мы ФАС дали поручение поработать там, где идет этот необоснованный, на наш взгляд, рост. И попросили губернаторов на местах проконтролировать, — заявил Хуснуллин.

Минстрой РФ ранее обращался к ФАС в связи с ростом цен на металл. Тогда же глава ведомства Ирек Файзуллин отметил похожую проблему со стоимостью арматуры.

Ранее Российская гильдия риелторов сообщила, что рост цен на квартиры связан с высоким спросом. По словам организации, первые шесть месяцев 2023 года на первичном рынке недвижимости было затишье, но в последнее время стоимость квартир снова начала резко увеличиваться. Застройщики стали смелее из-за повышенного интереса к программе льготной ипотеки, добавили эксперты.