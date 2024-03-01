Медведев пригрозил военным заводам контрольными выездами Медведев объявил о контрольных выездах на предприятия ВПК

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Президент РФ Владимир Путин

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил о готовящихся контрольных выездах на оборонные предприятия для надзора за ценообразованием на вооружения, передает ТАСС. Для этого будет создана рабочая группа, в состав которой войдет вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров. По словам Медведева, необходимо внимательно изучить работу производств и свести к минимуму расходы.

Все это нужно самым внимательным образом проанализировать и, соответственно, исключить или свести к минимуму непроизводительные расходы, — отметил зампред Совбеза РФ.

Накануне президент РФ Владимир Путин поручил проконтролировать этот вопрос. По словам Медведева, для решения поставленных задач будут предприняты все возможные шаги. Необходимо добиться максимума на каждый рубль оборонных расходов, указал политик.

Ранее американские СМИ отметили, что темпы производства военной промышленности России обеспокоили страны НАТО. Причиной стало возрождение российского оборонпрома, что, по словам журналистов, аналитиками Альянса считалось невозможным. Авторы материала напомнили, что ВПК России в прошлом году произвел миллионы снарядов для артиллерии и сотни танков.