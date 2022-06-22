Власти регионов смогут запретить самовыгул домашних животных Госдума приняла закон, позволяющий властям запрещать самовыгул домашних животных

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти регионов смогут самостоятельно принимать решение о введении запрета на самовыгул домашних животных, соответствующий законопроект был принят Госдумой в третьем чтении. Хозяевам запретят выпускать питомцев около объектов повышенной опасности, образовательных и медицинских учреждений.

Для регионов должны разработать методические указания об обращении с безнадзорными животными, угрожающими жизни и здоровью людей. Такую «инструкцию» создаст правительство страны.

Законопроект подготовила рабочая группа Госдумы, созданная по поручению спикера Вячеслава Володина. Зампред думского комитета по экологии Владимир Бурматов отмечал, что члены группы обработали более 40 тысяч поступивших от граждан и регионов предложений о проблемах безнадзорных собак.

Ранее стало известно, что жителей Подмосковья могут заставить регистрировать собак. Глава комитета Мособлдумы по аграрной политике Сергей Керселян пояснил, что животные, находящиеся на самовыгуле без поводка, кусают людей, однако хозяев агрессивных питомцев к привлечь к ответственности удается редко. По мнению депутатов, если появится регистр, эта процедура будет упрощена.