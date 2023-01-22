Власти рассмотрят жалобу мобилизованного на зарплату в 9,5 тысяч рублей Рабочая группа по СВО рассмотрит жалобу мобилизованного на зарплату в 9,5 тысяч рублей

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Рабочая группа во вопросам СВО рассмотрит жалобу одного из мобилизованных бойцов, который заявил, что получает зарплату в девять тысяч рублей за службу на передовой, об этом рассказал замрук группы, заместитель председателя Госдумы Шолбан Кара-оол. По его мнению, власти должны помочь военнослужащему, если информация подтвердится, передает РИА Новости.

Мы связались с ним и сейчас работаем, чтобы в полной мере отражены были все его характеристики, потому что выплаты касаются каждого человека по отдельности. Мы непременно ему поможем, — сказал Кара-оол.

Он уточнил, что подавший жалобу военнослужащий пообещал «до конца биться за родину».

Первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Дмитрий Вяткин в свою очередь подчеркнул, что на последнем совещании рабочей группы как раз обсуждалась тема выравнивания мер поддержки мобилизованным со стороны правительств регионов.

Все защитники для нас герои, и статус у них должен быть одинаков, и меры поддержки должны выравниваться. Причем за образец мы должны брать самые лучшие практики, — подчеркнул Вяткин.

Ранее глава Совета Федерации Валентина Матвиенко потребовала систематизировать единовременные выплаты мобилизованным россиянам. По ее словам, нужно снять эту финансовую нагрузку с регионов. Кроме того, Матвиенко обратила внимание на рост стоимости снаряжения, в частности бронежилетов, и поручила выяснить причины этого.