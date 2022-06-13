Названы сроки запуска массового производства самолетов в России Борисов: запуск массового производства самолетов в России потребует от трех до пяти лет

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На запуск массового производства самолетов различных классов в России на замену иностранных уйдет от трех до пяти лет, заявил в интервью РБК зампред правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов. Он также подчеркнул, что региональные лайнеры Ил-114, «Байкал», Ил-410, Ил-610 позволят обеспечить новую логистику перевозок.

Три — пять лет нам нужно интенсивно поработать, чтобы выйти на серийное производство в нужном количестве самолетов различных классов, — сказал Борисов.

Он отметил, что за это время Россия должна наладить серийное производство моделей МС-21, Superjet New, Ту-214, а также Ил-96. По словам Борисова, это позволит осуществлять все перевозки только на отечественных воздушных судах.

Ранее стало известно, что компания «Аэрофлот» планирует заказать у Объединенной авиастроительной корпорации 300 самолётов, включая Superjet 100, МС-21 и Ту-214.

По словам главы Ростеха Сергея Чемезова, на российский рынок поставят более 110 самолетов разных типов в срок до 2025 года и свыше 500 воздушных судов до 2030-го. При этом в качестве ключевых в них будут использоваться компоненты российского производства.

Россия нашла способ производить детали и узлы для российского самолета МС-21, сообщил ранее министр по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Артак Камалян.