Власти раскрыли, планируется ли «состарить» молодых россиян Голикова: правительство не обсуждает повышение возраста молодежи до 38 лет

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Увеличение возраста молодежи до 38 лет в России на сегодняшний день не обсуждается, заявила вице-премьер страны Татьяна Голикова, чьи слова приводит РИА Новости. Она считает, что 35 лет — это хороший возраст.

Нет таких [планов]. Мне кажется, что 35 — это хороший возраст, — заявила Голикова.

Таким образом она отреагировала на высказывание директора Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерия Федорова, допустившего повышение возраста молодежи в России до 38 лет. По его мнению, это может произойти в ближайшие 10 лет.

В марте депутат Госдумы Светлана Бессараб не исключила, что в будущем возраст молодежи могут поднять до 38–40 лет. По ее словам, это связано с вопросом трудовых гарантий, увеличением продолжительности жизни и времени, при котором человек остается трудоспособным. Так, в некоторых регионах возраст молодых специалистов уже повысили до 40–45 лет.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный допустил, что в России могут увеличить возраст продажи сигарет. По его словам, на сегодняшний день принимать такие меры пока рано, однако это не исключено через несколько лет.