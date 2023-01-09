В России продлили программу гарантий бесплатной медпомощи Кабмин России расширил программу гарантий бесплатной медпомощи до 2025 года

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Врач делает операцию по постановке кава-фильтра пациенту с онкологическим заболеванием

Правительство продлило и расширило программу государственных гарантий бесплатной медицинской помощи до 2025 года, сообщил на оперативном совещании с вице-премьерами премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, программа предусматривает в том числе оказание высокотехнологичной и специализированной помощи.

Правительство продлило и расширило программу государственных гарантий бесплатной медицинской помощи до 2025 года. <...> Увеличиваем число доступных людям видов услуг, расширяем возможности медицинской реабилитации. Теперь она будет проводиться и на дому с предоставлением пациентам необходимых для этого медицинских изделий, — заявил глава кабмина.

Ранее премьер-министр России утвердил программу госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам на 2023 год, в которую включены новые направления, включая меры по профилактике сахарного диабета и лечению гепатита С.

Так, для борьбы с диабетом предусмотрены мероприятия по его раннему выявлению и внедрению современных методов лечения, обеспечению пациентов необходимыми препаратами и средствами диагностики, а также открытие и развитие специальных школ для людей, страдающих данным заболеванием. Что касается гепатита С, то в программу добавлены положения о порядке финансирования затрат медорганизаций на оказание помощи таким больным в рамках ОМС. Кроме того, меры по предотвращению распространения гепатита С включены в перечень мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни.