Власти Курской области объяснили задержки с оповещениями об обстрелах Губернатор Старовойт объяснил задержки с оповещениями об обстрелах технологическими проблемами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Задержки СМС-оповещений об обстрелах в приграничных с Украиной регионах России происходят из-за технологических проблем, сообщает РКБ со ссылкой на губернатора Курской области Романа Старовойта. По его словам, вопрос должен быть решен до нового года.

Губернатор пояснил, что первой срабатывает муниципальная система оповещения в виде сирен, а в течение 20 минут жителям приходят СМС-сообщения о начале огневого воздействия.

Это много, мы понимаем. Но мы с каждым днем технологически с операторами сотовой связи решаем эти вопросы, чтобы это происходило в одно касание, сокращаем пути согласований, пути следования этого сигнала, — сказал Старовойт.

Он добавил, что считает пять минут наиболее оптимальным временем поступления СМС-оповещения.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал неэффективной работу системы оповещения населения об обстрелах ВСУ и потребовал пересмотреть ее. По его словам, местные жители получают СМС-сообщения с призывом спуститься в укрытия через полтора часа после обстрела.