Власти предложили новый способ строительства домов и школ Минстрой предложил возводить дома и школы из стали для повышения спроса на металл

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В Министерстве строительства и ЖКХ РФ предложили активней применять стальные металлоконструкции в строительстве детских садов, школ и жилья, предусмотренного программой реновации, передает РБК. Планируется задействовать больше стали, что поможет стимулировать внутренний спрос на металлургию, упавший из-за запрета на экспорт в Европу.

Учитывая, что строительный сектор является основным драйвером потребления металла, данный план позволит увеличить потребление и листового, и сортового проката, и труб, — сообщили в пресс-службе Минпромторга, согласовавшего предложение.

Минстрой разработал проект дорожной карты, который разослал заинтересованным компаниям и ведомствам. Согласно нему, одним из шагов будет внесение поправок в строительные и пожарные нормы.

К концу года планируется разработка специальных правил по проектированию жилья на стальном каркасе и «оптимизация требований к огнестойкости несущих стальных строительных конструкций при сохранении уровня безопасности людей и материальных ценностей». Кроме того, в ведомстве представят план пилотного 17-этажного каркасного дома, который затем построят. Предполагается, что новая технология поможет сократить сроки возведения жилья в два-три раза.

Ранее Минстрой снял ограничения на строительство домов из легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК). В такие дома должны будут переехать владельцы аварийного жилья, хотя ранее возводить такие дома для переселенцев не рекомендовалось.

Ранее глава Минстроя Ирек Файзуллин рассказал, от чего будут зависеть цены на новостройки. По его словам, рост стоимости стройматериалов получилось остановить, далее дело за рыночной системой.