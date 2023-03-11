Власти потратят более пяти млн рублей на поиски межнационального согласия Госдума заказала исследование на тему межнационального согласия за 5,04 млн рублей

Фото: duma.gov.ru

Государственная Дума заказала исследование на тему межнационального согласия в связи с проведением военной операции на Украине и преодолением последствий санкций, тендер опубликован на сайте госзакупок. Сумма трат на проведение анализа составляет 5,04 млн рублей.

В настоящее время ведется работа по обновлению и внесению поправок в Стратегию государственной национальной политики Российской Федерации с учетом новых вызовов межнациональному согласию. <...> Большую роль в обеспечении стабильности играет межнациональное единство и согласие в Российской Федерации, возникшие в связи с проведением Россией специальной военной операции по защите Донбасса, а также преодолением социально-экономических последствий санкционного давления, — говорится в задании к исследованию.

Аналитики должны приготовить рекомендации по улучшению законодательства, которые позволят сохранить гражданское единство и межнациональное согласие в России. Объем работы должен составить не менее 10 авторских листов. Срок подачи заявок — до 14 августа 2023 года.

Помимо межнационального согласия, российские власти изучают возможность контроля метавселенных. Так, для изучения рисков, которые виртуальная реальность несет государству, Роскомнадзор заказал исследование в Научно-техническом центре Главного радиочастотного центра. Между тем глава российской компании, которая занимается разработкой программ и технологий на рынке мобильной виртуальной реальности Илья Флакс объяснил, что разговоры вокруг метавселенных представляют собой «хайп», но то, что государство озаботилось их включением в сферу законодательства, нельзя не приветствовать.