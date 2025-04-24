В Минцифры пообещали помочь семье военкора «Звезды» Шадаев: Минцифры готово оказать помощь родным умершего военкора Гольдина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минцифры России готово помочь родным и близким скончавшегося в больнице военкора «Звезды» Никиты Гольдина, заявил глава ведомства Максут Шадаев. Министр также выразил соболезнования в связи со смертью журналиста.

Приношу глубокие соболезнования родным и близким Никиты. Мы готовы оказать всю необходимую помощь, — заявил Шадаев.

Военкор получил тяжелое ранение в зоне СВО 24 марта. Позднее он скончался в больнице. Гольдину было всего 25 лет, а на «Звезде» он работал с 2024 года. В Минцифры отметили, что коллеги и друзья знали его как честного и смелого товарища. У военкора остались жена и маленький сын.

В тот день шесть человек погибли после артиллерийского обстрела Кременского муниципального округа ЛНР со стороны ВСУ. Среди них оказалось трое сотрудников федеральных СМИ, работавших на территории республики. Противник атаковал машину съемочной группы ракетами HIMARS.

Ранее президент России Владимир Путин посмертно наградил орденами Мужества военкора Первого канала Анну Прокофьеву, корреспондента «Известий» Александра Федорчака, а также оператора телеканала «Звезда» Андрея Панова. Журналисты погибли в зоне СВО при выполнении профессионального долга.