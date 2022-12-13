Власти опровергли увеличение платежей за ЖКУ из-за «умных» счетчиков

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Установка в домах «умных» счетчиков не приведет к повышению тарифов, а позволит снизить стоимость ЖКУ, сообщили РБК в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Там пояснили, что развитие системы «умных» приборов учета призвано усилить проникновение искусственного интеллекта в сферу ЖКХ и дать существенный экономический эффект, в том числе для граждан, одновременно с этим снизив риск аварий.

Что касается повышения тарифов, об этом речи не идет. Более того, предполагается, что методика расчета стоимости услуг в сфере ЖКХ будет скорректирована, что приведет к снижению стоимости услуг с использованием «умных» счетчиков, — подчеркнули в пресс-службе.

Устанавливать «умные» счетчики россияне обязаны с 1 июля 2020 года. Эти приборы отличаются тем, что хранят данные о расходе электроэнергии и передают их напрямую в энергетические компании.

Ранее сообщалось, что Чернышенко поручил Минстрою проработать вопрос о включении в платежки за ЖКУ оплату установки, замены и поверки «умных» счетчиков. Ведомству поручено обеспечить «доступ к данным „умных“ приборов учета за счет переноса их с баланса потребителя на баланс РСО» и «возможность включения затрат на установку данных приборов в методику ценообразования услуг ЖКХ».

Как сообщил генеральный директор АНО «Умный многоквартирный дом» Никита Уткин, обслуживание и управление приборами могут передать от жителей ресурсоснабжающим организациям. Именно они будут устанавливать счетчики, проводить поверки и менять их в случае необходимости.