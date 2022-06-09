Госдума предлагает ограничить срок действия иностранного водительского удостоверения, если человек получил вид на жительство или гражданство, передает ТАСС со ссылкой на источник. Документы предлагается признавать недействительными через полгода, сказано в проекте поправок в закон о безопасности дорожного движения
Предусматривается установление следующих положений: признание недействительными иностранных водительских удостоверений по истечении шести месяцев с даты получения их владельцем вида на жительство или паспорта гражданина Российской Федерации, — говорится в документе.
Документ также предусматривает и новую процедуру получения прав. Согласно нему, иностранные права категорий С, D, CE и DE и подкатегорий С1Е и D1E можно будет обменять только после прохождения переподготовки.
Ранее стало известно, что в России введут новые водительские удостоверения. Предполагается, что их можно будет предъявлять в виде QR-кода. Услуга должна стать доступной до конца 2022 года.