В России сократят срок действия иностранных прав для получивших гражданство

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Госдума предлагает ограничить срок действия иностранного водительского удостоверения, если человек получил вид на жительство или гражданство, передает ТАСС со ссылкой на источник. Документы предлагается признавать недействительными через полгода, сказано в проекте поправок в закон о безопасности дорожного движения

Предусматривается установление следующих положений: признание недействительными иностранных водительских удостоверений по истечении шести месяцев с даты получения их владельцем вида на жительство или паспорта гражданина Российской Федерации, — говорится в документе.

Документ также предусматривает и новую процедуру получения прав. Согласно нему, иностранные права категорий С, D, CE и DE и подкатегорий С1Е и D1E можно будет обменять только после прохождения переподготовки.

Ранее стало известно, что в России введут новые водительские удостоверения. Предполагается, что их можно будет предъявлять в виде QR-кода. Услуга должна стать доступной до конца 2022 года.