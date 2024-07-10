Власти одобрили поправки в федеральный бюджет на 2024 год Совфед одобрил поправки в закон об увеличении дефицита бюджета РФ

Фото: council.gov.ru

Совет Федерации одобрил поправки в закон «О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов». Изменения предполагают увеличение дефицита бюджета РФ и касаются ряда показателей. Так, поправки увеличивают расходы на 522 млрд рублей, а дефицит — до 1,1% ВВП, гласит документ, опубликованный на сайте Госдумы.

В основном поправки связаны с реализацией послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию от 29 февраля 2024 года и отдельных поручений лидера. При этом показатели на плановый период двух последующих лет не меняются.

В документе говорится, что общий объем доходов федерального бюджета в этом году составит 35 062,5 млрд рублей, что на 2,8 млрд рублей меньше утвержденного. Так, общий объем бюджета вырастет на 522 млрд рублей и составит 37 182,1 млрд рублей.

Также закон предполагает увеличение размера межбюджетных трансфертов бюджетам регионов, включая субсидии. В документе учитываются и поступления от доходов, которые ранее не прогнозировались, в общем объеме 173,1 млрд рублей.

Ранее члены Совфеда одобрили закон о введении прогрессивной шкалы НДФЛ со ставками от 13 до 22%, зависящими от размера доходов граждан. Парламентарии приняли такое решение на 572-м пленарном заседании.