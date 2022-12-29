Власти объявили о завершении интеграции энергосистем Крыма и России Замминистра энергетики РФ Грабчук: интеграция энергосистем Крыма и России завершена

Фото: Сергей Мальгавко/РИА Новости

Интеграция энергосистем Крымского полуострова и остальной части России завершена, сообщил замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак на совещании с открытия трех подстанций в Крыму в формате видеоконференцсвязи. По его словам, которые приводит ТАСС, в энергосистеме Крыма применяются наиболее эффективные технологии, а благодаря сетевому строительству также планируется обеспечить независимое энергоснабжение Херсонской и Запорожской областей.

Можно уже сейчас говорить, что полная интеграция энергосистемы Крымского полуострова и остальной части Российской Федерации завершена, — подчеркнул Грабчак.

Ранее власти Украины отказались продолжать взаимодействие с Россией в сфере обеспечения параллельной работы энергосистем, разорвав соответствующее соглашение между Киевом и Москвой, которое было заключено в июле 2012 года. Оно предполагало взаимопомощь в случае блэкаутов и общую энергосистему на государственных границах.

Как уточнил заведующий лаборатории прогнозирования ТЭК института РАН Валерий Семикашев, подобное взаимодействие типично для стран-соседей, но было прекращено гораздо раньше и не окажет влияния на Россию. По его словам, благодаря соглашениям энергосистема работает гораздо надежнее, однако нынешнее решение украинских властей выглядит политически ангажированным.