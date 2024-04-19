Власти не поддержали законопроект о маркетплейсах Кабмин планирует дать отрицательный отзыв на закон о регулировании маркетплейсов

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Правительство намерено дать отрицательный отзыв на законопроект о регулировании деятельности маркетплейсов, сообщают «Известия». По информации издания, предложенные нормы считают слишком «сырыми». Известно, что соответствующая инициатива была внесена в Государственную думу в конце 2023 года.

Законопроект предполагает ограничение собственных продаж агрегаторами, если их выручка превышает 150 млрд рублей. Кроме прочего, парламентарии хотели привлечь маркетплейсы к ответственности за качество реализуемой продукции и упорядочить сферу отношений платформ с контрагентами.

Согласно информации издания, главным образом на позицию правительства повлияло мнение государственно-правового управления президента. Там отметили, что инициатива нуждается в концептуальной переработке.

Ранее сообщалось, что в Госдуме раскритиковали идею запретить должникам по коммуналке пользоваться маркетплейсами, поскольку там могут быть важные для жизни товары. По словам заместителя председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой, странно связывать долги по ЖКУ и онлайн-товары.