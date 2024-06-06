Власти назвали фактор, который может позитивно сказаться на инвестициях Решетников: повышение налогов на бизнес может стать стимулом для инвестиций

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Максим Решетников

Увеличение налогов на бизнес может положительно отразиться на инвестициях, заявил на полях Петербургского международного экономического форума министр экономического развития России Максим Решетников, передает корреспондент NEWS.ru. По его словам, для этого необходима правильная настройка стимулирующих механизмов. При этом год назад на ПМЭФ-2023 он выступал против повышения налоговой нагрузки на бизнес, так как она «подорвет инвестиции».

Повышение налогов на бизнес в общем и целом может сказаться позитивно на инвестициях, если мы правильно настроим те механизмы, которые сейчас заложены, — заявил Решетников сегодня.

Он отметил, что речь идет о федеральном инвестиционном налоговом вычете, а также о двух типах региональных налоговых вычетов, существующих в налоговом кодексе. По мнению Решетникова, если регионы получат необходимые ресурсы, можно будет существенно повысить качество экономического роста, не потеряв в темпах.

За счет того, что инвестиции пойдут в отрасли, которые нам необходимы, в том числе с привязкой к таксономии, — добавил министр.

Вместе с этим против повышение налогов на бизнес высказался замглавы администрации президента России Максим Орешкин. Он считает такую меру контрпродуктивной.

Ранее Решетников назвал развитие в условиях нехватки трудовых ресурсов одним из ключевых вызовов в экономике России в ближайшие шесть лет. Кроме того, к ним относится поддержка инвестиционной активности.