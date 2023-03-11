Власти нашли способ увеличить турпоток в Россию Власти России запустят электронные визы и карты иностранных туристов в 2023 году

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В России создадут электронные визы для въезда иностранцев в страну, а также специальные платежные карты для них, рассказала в ходе Пятого конгресса туристических агентств глава департамента развития туризма Минэкономразвития Татьяна Шаршавицкая. По ее словам, которые приводит «Интерфакс», данные меры позволят увеличить поток иностранных туристов в стране.

Электронные визы пока не работают. Но мы с этим работаем, и у нас есть понимание, что в этом году электронные визы заработают. <...> Так называемая «Карта туриста» будет работать, — сообщила Шаршавицкая.

По ее словам, Минэкономразвития заинтересовано в привлечении в Россию туристов из дружественных стран Персидского залива, а также из Китая. Шаршавицкая отметила, что законопроект по удаленной идентификации граждан может быть принят в весеннюю сессию, после чего гражданин дружественной или недружественной страны сможет получить карту в месте своего основного пребывания.

Ранее в МВД России рассказали, что срок пребывания иностранцев в России предложено ограничить 90 днями в пределах календарного года. В ведомстве напомнили, что сейчас действует формула «90/180»: гражданам других стран можно находиться в РФ не более 90 дней в течение полугода. Представитель МВД отметил, что если инициатива будет реализовываться, то для имеющих право на долгосрочное пребывание иностранцев сроки будут определяться с учетом оснований такого права. В частности, речь идет о трудовых мигрантах и студентах.