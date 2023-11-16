Молдавия не выполнила договоренности с «Газпромом» МИД РФ обвинил Молдавию в невыполнении обязательств по договору с «Газпромом»

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Правительство Молдавии не выполняет свои обязательства по договору с «Газпромом» от 2021 года, заявил заместитель главы МИД России Михаил Галузин. По его словам, молдавская сторона не выполнила ни одну из достигнутых договоренностей, что делает ее отчет аудита исторической задолженности недействительным, передает РИА Новости. В отчете Кишинев указал, что у него отсутствует долг.

Итоги аудита по задолженности «Молдовагаза» перед «Газпромом» были опубликованы министром энергетики Молдавии Виктором Парликовым 6 сентября. Общая сумма долга составила $709 млн. При этом Парликов заявил, что $276 млн из этой суммы не подтверждены документально, а $400 млн не подлежат взысканию из-за истекшего срока давности. Однако в МИД России считают этот отчет недействительным.

В этой связи он (отчет. — NEWS.ru) не может рассматриваться в качестве надлежащего итогового документа независимого аудита, а содержащиеся в нем выводы не могут влиять на размер и обоснованность долга, который подтвержден как документально, так и соответствующими решениями международного арбитража, — уточнил Галузин.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин ранее заявил, что «Газпром» не будет бесконечно одалживать Молдавии, так как правительство страны придерживается недружественной по отношению к России политики. Таким образом он ответил на заявление президента республики Майи Санду, обвинившей «Газпром» в накопившихся долгах Кишинева.