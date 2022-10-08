Власти Крыма продлили «желтый» уровень террористической опасности Аксенов сообщил о продлении в Крыме «желтого» уровня террористической опасности на две недели

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководство Крыма 8 октября в целях обеспечения безопасности на территории региона продлило действие «желтого» (высокого) уровня террористической опасности, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Меры будут действовать до 20:00 23 октября 2022 года.

Для обеспечения безопасности и антитеррористической защищённости Республики Крым и её граждан с 20:00 8 октября 2022 года до 20:00 23 октября 2022 года высокий («желтый») уровень террористической опасности будет действовать, — написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Режим будет действовать на территории городских округов Армянск, Джанкой, Красноперекопск и Джанкойского и Красноперекопского районов, а также на объектах Минтранса, Министерства жилищно-коммунального хозяйства, Минздрава, Министерства топлива и энергетики, Министерства промышленной политики, Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым.

Всего существует три уровня террористической опасности: «синий», «жёлтый» и «красный». «Жёлтый» уровень опасности устанавливается при наличии «подтверждённой информации о реальной возможности совершения террористического акта».

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что в Темрюкском районе введен «желтый» уровень террористической опасности на фоне ЧП на Крымском мосту. Он уточнил, что местные власти ввели повышенные меры безопасности при проезде по транспортному объекту Крымского полуострова, включающие досмотр автомобилей.

8 октября СК РФ возбудил уголовное дело в связи с ЧП на Крымском мосту. По версии следствия, утром на транспортном объекте произошел подрыв грузовика, следом было зафиксировано возгорание топливных цистерн железнодорожного состава, двигавшегося в направлении Крыма. В результате ЧП обрушились два автомобильных пролета, погибли три человека.