«Бесконтрольно – недопустимо»: Аксенов закручивает мигрантам гайки в Крыму

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Крыма подписал указ, который ограничивает трудоустройство иностранных мигрантов. На какую работу не пустят мигрантов в Крыму, что еще поменяется, сколько вообще в России трудовых иностранных мигрантов, откуда они, где работают?

На какую работу не пустят мигрантов в Крыму

Глава Крыма подписал указ о запрете трудоустройства иностранных граждан на временную работу в 35 сферах деятельности. По словам Сергея Аксенова, этого требует обстановка в этой области.

«Считаю, что бесконтрольное нахождение трудовых мигрантов на территории республики и страны в целом недопустимо. На сегодняшний день в Крыму правоохранителями выявлено более 500 человек, которые нарушили миграционное законодательство. Из них порядка ста — незаконно работали», — объявил Аксенов в своем Telegram-канале.

В опубликованном указе перечислены сферы деятельности, которые будут закрыты для иностранцев. Так, трудовым мигрантам в Крыму запрещается работать в оптовой и розничной торговле (кроме продаж автомобилей и мотоциклов), производстве пищевых продуктов и напитков, в операциях с недвижимостью, в области аренды и лизинга, и в сфере трудоустройства и подбора персонала.

Кроме того, трудовых мигрантов не будет на телевидении и радио, в образовании, сфере спорта, отдыха и развлечений, в издательской деятельности, в сфере IT, в библиотеках, архивах и музеях.

Также вводится запрет на трудоустройство мигрантов в ряде сфер промышленности, в том числе добыче полезных ископаемых, производстве резин и пластмасс, а также в растениеводстве, животноводстве, рыболовстве и рыбоводстве, охоте, работе энергетического комплекса, архитектуре и инженерно-техническом проектировании, а также в сборе и обработке сточных вод.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что еще поменяется для мигрантов в Крыму

Второй указ, который был подписан Сергеем Аксеновым еще 11 апреля, устанавливает другое серьезное ограничение в работе трудовых мигрантов в Крыму.

«Установить, что в патенте на временное осуществление трудовой деятельности, выдаваемом на территории Республики Крым иностранным гражданам, прибывшим в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, указывается профессия (специальность, должность, вид трудовой деятельности) иностранного гражданина», — гласит текст указа.

На текущий момент патент позволяет мигрантам работать только в назначенном регионе и не может использоваться в другом. Патент можно продлевать неограниченное количество раз. В марте 2024 года стало известно, что Минфин РФ совместно с комитетом Госдумы по делам национальностей готовит законопроект, который бы позволил трудовым мигрантам легально работать в любом регионе России.

По данным МВД, число выданных трудовых патентов в 2023 году выросло на 3,6% по сравнению с предыдущим годом, составив 2,3 млн.

Сколько в России трудовых мигрантов, откуда они, где работают

По данным исследования FinExpertizа, приток трудовых мигрантов в Россию вырос на треть в 2022 году, достиг 3,47 млн, что на треть (871 тыс.) человек больше, чем годом ранее.

Более 90% трудовых мигрантов суммарно приехало из Узбекистана (рост на 35,1%, или на 377,7 тыс. человек за год), Таджикистана (рост на 51,8%, или на 336,7 тыс. человек за год) и Киргизии (рост на 17,7%, на 84,6 тыс. человек за год). Также в РФ едут работать из Казахстана, Азербайджана, Вьетнама, Молдавии, Турции, Туркмении (их приток в 2022 году вырос почти в 100 раз, до 1,6 тыс. человек) и Китая. Более актуальных данных FinExpertiza не приводит.

В 2023 году из России были выдворены или депортированы порядка 110 тыс. незаконных мигрантов, что на 65% больше в сравнении с 2022-м. Такие данные глава МВД Владимир Колокольцев привел на заседании коллегии ведомства 2 апреля 2024 года. Только в Москве за 2023 год правоохранительными органами было выявлено около 224 тыс. случаев нарушения миграционного законодательства, 42 тыс. мигрантов были депортированы.

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