Власти концептуально подошли к сокращению выпиваемого алкоголя в России В России утвердили концепцию сокращения потребления алкоголя до 2030 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство России приняло концепцию сокращения потребления алкоголя до 2030 года, сообщили изданию РБК в пресс-службе Минздрава. В ведомстве напомнили, что впервые подобная концепция была утверждена в стране в 2009 году. В рамках новой концепции планируется усилить меры профилактики алкоголизма и разработать меры по сокращению нецелевого потребления лекарственных, парфюмерных и других спиртосодержащих средств.

Концепция до 2030 года ставит основными задачами укрепление ценностей здорового образа жизни, развитие системы профилактики злоупотребления алкоголем, а также развитие системы медицинской реабилитации, социальной адаптации и ресоциализации лиц с алкогольной зависимость, — сообщил Минздрав.

Первая такая концепция была принята 15 лет назад, когда потребление этанола на душу населения в России составляло 18 литров. К 2021 году показатель снизился уже до 8,8 литра, но по итогам 2022 года поднялся до 8,9 литра.

Помимо названных задач, в концепцию также включат противодействие нелегальному производству и обороту спиртного. Кроме того, будут бороться с уклонением от уплаты акцизов, в том числе на этиловый спирт. Власти также намерены привлечь к работе социально ориентированные НКО, что, по их мнению, позволит усилить эффективность принимаемых мер.

В сентябре министр здравоохранения Михаил Мурашко объявил, что Россия преодолела «моду на алкогольный разгул», распространенную в 1990-е. Мурашко заявил, что за последние 15 лет объем потребляемого в год этанола на душу населения в РФ снизился с 18 литров до 8,62 литра.