Власти Коми опровергли слухи о продаже бесплатной воды жертвам ж/д трагедии

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пострадавшим после схода поезда с рельсов в Коми не продавали бесплатную воду, сообщили NEWS.ru в пресс-службе администрации республики. Там уточнили, что сотрудники ОАО «РЖД» выдавали пассажирам поезда Воркута — Новороссийск продуктовые наборы. Представители администрации уточнили, что они предоставлялись три раза бесплатно, а на станции Инта в состав загрузили еще 361 набор.

По официальной информации ОАО «РЖД», продуктовые наборы пассажирам поезда № 511 Воркута — Новороссийск, включающие в себя в том числе и воду, выдавались в пути следования три раза. Наборы выдавались бесплатно. На станции Инта в состав был загружен 361 набор. Аналогично — на станциях Сосногорск и Котлас. Продажа воды сотрудниками ОАО «РЖД» не осуществлялась, — рассказали в администрации.

Ранее стало известно, что пассажиры поезда, который сошел с рельсов в Коми, 12 часов провели в неотапливаемых вагонах. Им приходилось разводить костры, чтобы согреться. Кроме того, люди связывали простыни, чтобы выбраться из состава. Около пяти утра часть пассажиры своим ходом выдвинулись в сторону станции Угольный.

Родственница одной из пассажирок до этого рассказала, что машины скорой помощи не могли проехать к месту схода поезда. Она уточнила, что местные жители сами приезжали, чтобы помочь эвакуировать пострадавших и довезти их до больницы. По словам женщины, часть людей при сходе вагонов выкинуло в воду.