Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об обновлении критериев оценки эффективности работы губернаторов и региональных властей, сообщили на сайте правительства РФ. Теперь качество деятельности глав регионов будут оценивать по дополнительным показателям, среди которых «Качество городской среды», «Качество окружающей среды», «Цифровая зрелость» и другие критерии.

В методике «Качество окружающей среды» повышены требования к работе с отходами, а методика «Цифровая зрелость» обновлена полностью. Если ранее в ней устанавливался единый для всех регионов уровень охвата госорганов цифровыми технологиями, то теперь этот уровень будет устанавливаться для каждого субъекта в отдельности, — сказано в сообщении.