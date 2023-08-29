Владимиру Путину описали типичного российского должника

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов представил президенту России Владимиру Путину типичный портрет среднестатистического должника, сообщает на сайте Кремля. На встрече с главой государства руководитель службы заявил, что это в основном мужчина или женщина от 30 до 45 лет.

Портрет среднестатистического должника — это либо мужчина, либо женщина; возраст — работоспособный, 30–45 лет; средняя сумма долга — приблизительно 173 тысячи рублей по одному исполнительному производству, — пояснил Аристов президенту.

По его словам, эта категория должников вообще не работает, официального источника дохода не имеет. У них единственное жилье, на которое по гражданско-процессуальному закону обращать взыскание нельзя. С этих людей, уточнил он взять практически нечего.

Аристов отметил, что многие из них — должники не только по кредитам, но и по платежам за жилищно-коммунальное хозяйство, в топливно-энергетической сфере.

Занимают у соседей — не отдают, те просуживают, предъявляют, комплексно — такая «профессия», профессиональный должник. Тем не менее, с этой категорией надо работать, — пояснил руководитель ФССП.

Также глава службы отметил, что за последние два года общий объем взысканий возрос на две трети и за 2022 год превзошел критическую цифру — один триллион рублей.

Ранее с ФССПрассказали за какие долги россиянам могут закрыть выезд за границу. Это долги по возмещению вреда здоровью, в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба или морального вреда, алиментов, если сумма превышает 10 тысяч рублей.

Ограничение также может быть наложено и за долги неимущественного характера, сумма которых составляет более 30 тысяч рублей.