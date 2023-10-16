В Китае рассказали, чего ждут от встречи Си Цзиньпина с Владимиром Путиным Ван И: встреча Путина с Си Цзиньпином важна для отношений России и Китая

Фото: kremlin.ru

Си Цзиньпин и Владимир Путин

Встреча президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином 17 октября станет важным вкладом в проведение форума «Один пояс — один путь», заявил министр иностранных дел Китая Ван И. По его словам, которые приводит РИА Новости, переговоры также важны для стратегического взаимодействия двух государств.

Завтра президент Путин по приглашению председателя Си Цзиньпина примет участие в третьем форуме международного сотрудничества «Один пояс — один путь» на высоком уровне. Уверены, что участие президента Путина внесет очень важный вклад в успешное проведение данного форума, а также будет очень полезным для продвижения нашего стратегического взаимодействия и придаст новую энергию, — сказал Ван И.

Заявление прозвучало на встрече Ван И с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, который в свою очередь отметил, что рассматривает форум «Один пояс — один путь» как составную часть продвижения сотрудничества в Евразии. Также Лавров передал Ван И поздравления с отмечавшейся недавно 74-й годовщиной образования КНР и установления дипломатических отношений между странами.

Политолог Алексей Макаркин отмечал, что основными темами встречи глав двух государств на переговорах 17 октября станут политика и экономика. По его словам, в российской экономике усилился фактор Китая, также Москва активно взаимодействует с Пекином по линии БРИКС.