Владельцам сайтов с ЛГБТ-контентом дали 24 часа на удаление материалов РКН начнет блокировать сайты, которые в течение суток не удалят ЛГБТ-контент

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Со 2 сентября Роскомнадзор начнет блокировать сайты, владельцы которых не удалят ЛГБТ-контент в течение 24 часов с момента поступления уведомления, рассказал на полях Московской международной книжной ярмарки замглавы ведомства Вадим Субботин. По его словам, которые цитирует РБК, с 1 сентября на сайте РКН открылась форма, куда каждый желающий может подать жалобу. Первые уведомления о возможности блокировки сайтов в России поступят их владельцам уже сегодня, отметил он.

К нам поступают обращения и жалобы, мы сами мониторим, на основании этого выносится экспертное решение. Сегодня открыта форма на сайте, куда каждый может подать свою жалобу. И сегодня же уйдут первые уведомления с требованием удалить запрещенный контент. Соответственно, завтра мы проверим, и если кто-то не удалит, он будет заблокирован, — сказал Субботин.

Ранее Московский суд обязал компанию ByteDance, которой принадлежит платформа TikTok, выплатить штраф в размере 2 млн рублей за публикацию материалов, содержащих пропаганду ЛГБТ. Как уточняется, речь идет о четырех видеороликах с демонстрацией нетрадиционных отношений, которые администрация платформы ранее отказалась удалять.