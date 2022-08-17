Пострадавшим при взрыве в Джанкое пообещали до 100 тысяч рублей Аксёнов: владельцам пострадавших при ЧП в Джанкое домов выплатят до 100 тысяч рублей

Фото: Макс Ветров/РИА Новости

Эвакуация жителей села Майское, где на военном складе произошла детонации боеприпасов

Жителям Джанкойского района, чьи дома пострадали в результате взрывов боеприпасов на военном складе, будут выплачены компенсации в размере до 100 тысяч рублей, сообщил в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксёнов. В случае необходимости им будет оказана дополнительная помощь федеральным центром.

Порядок и размер компенсационных выплат жителям за пострадавшее имущество будет таким же, как и в случае Новофёдоровки — по 10, 50 и 100 тысяч рублей, — написал Аксёнов.

Он отметил, что для приема заявлений от жителей сформированы более 15 административных комиссий. Сотрудники СКР начали обход домовладений и других объектов для принятия процессуальных решений. В пунктах временного размещения находятся 170 человек, все они обеспечены горячим питанием.

Ранее Аксёнов сообщил, что на месте детонации боеприпасов замечены два тлеющих очага. По его словам, в регионе сохраняются риски возгорания и взрывов. К тушению пожаров будет привлечена авиация.

Взрывы на временном складе боеприпасов в Джанкойском районе произошли утром 16 августа. Пострадали два человека из числа гражданского населения. По факту взрывов возбуждено уголовное дело. В Минобороны России назвали произошедшее диверсией. По данным зарубежных СМИ, к взрывам причастно украинское элитное военное подразделение.