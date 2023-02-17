Владельцам электромобилей разрешат бесплатно ездить по платным трассам Правительство отменило плату за проезд по платным трассам для владельцев электромобилей

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Правительство РФ отменило плату за проезд по платным трассам для владельцев электромобилей с 1 марта 2023 года, сообщается на сайте Минэкономразвития. Владельцы электромобилей отечественного и зарубежного производства смогут воспользоваться бесплатным проездом по трассам М-1 «Беларусь», М-3 «Украина», М-4 «Дон», М-11 «Нева», М-12 «Москва — Нижний Новгород — Казань» и Центральной кольцевой автомобильной дороге до конца года.

Экcперимент стартует с 1 марта и проводится в рамках Кoнцепции по развитию производства и использования электрического автoмобильного транспорта в Российской Федерации на периoд до 2030 года, — отмечается в сообщении.

Чтобы воспользоваться правом бесплатного проезда, владелец электромобиля должен обратиться в офис поддержки пользователей ООО «Автодор — Платные дороги» и предъявить документы, подтверждающие, что машина оснащена только электродвигателем, а также предоставить транспондер T-pass. При нарушении правил с лицевого счета водителя спишут полную стоимость проезда, а его транспондер отключат от акции без права повторного участия.

Ранее автоэксперт Андрей Ломанов отметил, что спрос на электромобили в стране очень мал из-за недостаточно развитой инфраструктуры и ограниченности пробега таких машин на одном заряде. Самим россиянам также невыгодно покупать электромобиль из-за проблем зарядки в дальней поездке, и производство электромобилей будет иметь смысл только при активном развитии соответствующей инфраструктуры.