ВКС России запустили ракету-носитель «Союз-2.1а» с космодрома Плесецк

Фото: roscosmos

Ракета-носитель «Союз-2.1а»

Воздушно-космические силы провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома Плесецк, заявили в Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что вместе с ракетой был запущен спутник военного назначения.

23 марта в 09 часов 40 минут с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1а» с космическим аппаратом (КА) в интересах Минобороны России, — указано в сообщении ведомства.

«Союз-2.1а» — российская ракета-носитель среднего класса, созданная для запусков различных космических аппаратов, а также кораблей и спутников военного назначения. Ракета-носитель обладает повышенной точностью выведения, увеличенной массой полезных грузов на низких орбитах и усовершенствованной системой управления и двигательных установок I и II ступеней.

9 февраля Роскосмос сообщил, что запуск с Байконура ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-22» стал для России сотым успешным пуском подряд с октября 2018 года. По данным корпорации, 46 стартов выполнено с космодрома Байконур, 36 — с Плесецка, по девять — с космодрома Восточный и из Гвианского космического центра.