ВКС России уничтожили украинский центр радиоэлектронной разведки Минобороны РФ: в Николаевской области уничтожен украинский центр радиоэлектронной разведки

Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооруженные силы России высокоточными ракетами уничтожили центр радиоэлектронной разведки ВСУ в районе села Днепровское Николаевской области, сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале. Кроме того, по данным ведомства, выведен из строя радиолокатор наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Чугуева Харьковской области.

В районе населенного пункта Днепровское Николаевской области уничтожен украинский центр радиоэлектронной разведки, в том числе 11 военнослужащих боевого расчета, — говорится в сообщении.

Также за минувшие сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поражены 48 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, две артиллерийские батареи, а также два склада боеприпасов в районах Николаевка и Берестовое Донецкой ДНР.

Ранее Минобороны РФ показало кадры, на которых видно продвижение воздушно-десантных войск (ВДВ) ВС России и захват укрепленных позиций Вооруженных сил Украины. Из-за артиллерийского удара военнослужащие ВСУ понесли потери, а после столкнулись с российскими десантниками и вынуждены были оставить свои позиции и отступить.