ВКС России уничтожили три базы наемников на Украине Минобороны: ВКС России уничтожили три пункта дислокации наемников и 100 националистов на Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Многоцелевой сверхманёвренный истребитель с управляемым вектором тяги Су-35

ВКС России высокоточным оружием нанесли удары по трем пунктам базирования иностранных наемников на Украине, сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале. В ведомстве уточнили, что базы располагались в Николаеве, Голицыно Николаевской области и Олешках Харьковской области. В результате ударов были ликвидированы свыше 200 наемников и около 100 украинских националистов.

В результате ударов высокоточным оружием ВКС России <...> уничтожено более 200 «солдат удачи» и до 100 украинских националистов, — сообщает Минобороны.

Кроме того, береговым ракетным комплексом «Бастион» был нанесен удар по стартовой позиции зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Одессы. Цель уничтожена, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что группировка украинских военных была полностью блокирована в районе населенных пунктов Горское и Золотое. Российские военные окружили четыре батальона, артиллерийскую группу, а также отряд иностранных наемников общей численностью до двух тысяч человек.