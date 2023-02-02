ВКС России уничтожили две украинские РЛС в Запорожской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

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Российские военные при помощи авиации уничтожили украинскую радиолокационную станцию 35Д6 вблизи населенного пункта Малокатериновка Запорожской области, сообщил в ходе брифинга представитель Минобороны Игорь Конашенков. Там же была разбита американская РЛС AN/TPQ-37.

Авиацией ВКС в районе Малокатериновки Запорожской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения маловысотных целей 35Д6, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37, — сказал Конашенков.

Он добавил, что на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях были уничтожены около 240 украинских военных и разбиты пять складов боеприпасов и артиллерийского вооружения, танк, 11 боевых бронированных машин, бронетранспортер, два пикапа, четыре автомобиля, американские пусковые установки М-142 HIMARS и М-270 MLRS, три реактивные системы залпового огня «Град», две гаубицы Д-30, гаубица «МСТА-Б» и пять беспилотников.

Ранее стало известно, что инженеры из Научно-исследовательского института вычислительных комплексов имени М. А. Карцева изобрели локатор для обнаружения легковесных беспилотных летательных средств. Устройство способно находить цели в радиусе до 10 км, а минимальный вес дрона для обнаружения — 150 граммов. Руководитель лаборатории внешнего пилотирования и эксплуатации беспилотных воздушных судов Виталий Долгов заявил, что разработка локатора как никогда актуальна, поскольку с каждым днем рынок беспилотников стремительно растет. Он подчеркнул, что устройство поможет находить и такие легковесные дроны, как DJI, которые пока незаметны.