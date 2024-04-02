Армия России уничтожила цех производства беспилотников ВСУ

Фото: Сгенерировано MidJourney/NEWS.ru

Вооруженные силы России нанесли удар по цеху производства и обслуживания беспилотных летательных аппаратов, использовавшихся украинской армией, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, за последние сутки также был нанесен удар по складу авиационных средств поражения, а также по скоплениям живой силы противника. Отмечается, что объекты ВСУ были атакованы как авиацией, так и артиллерией. Кроме того, активно применялась техника, стоящая на вооружении у ракетных войск ВС РФ.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены: склад авиационных средств поражения, цех производства и обслуживания беспилотных летательных аппаратов, — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Системы противовоздушной обороны ВС РФ также сбили 195 беспилотников ВСУ и 41 реактивный снаряд американской реактивной системы залпового огня HIMARS и чешской РСЗО Vampire. Всего с момента начала специальной военной операции армия Украины потеряла около 18,3 тысячи беспилотников.

Военный аналитик Александр Меркурис ранее заявил, что потери Вооруженных сил Украины выросли в три раза с начала 2024 года. По его мнению, это связано с дефицитом боеприпасов для артиллерийских установок. Официальные потери, которые озвучивают украинские политики, он считает не соответствующими действительности.