ВКС России уничтожили более 100 украинских военных в Константиновке Минобороны РФ: ВКС России ракетным ударом уничтожили пункт временной дислокации ВСУ и свыше 100 военных в Константиновке

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Воздушно-космические силы (ВКС) России высокоточными ракетами уничтожили пункт временной дислокации 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в городе Константиновке Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, в результате удара ликвидировано более ста украинских военных и иностранных наемников.

В населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики в результате удара высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ уничтожено более 100 националистов и иностранных наемников, — сказал Конашенков.

Кроме того, за минувшие сутки Военно-морской флот РФ уничтожил в Хмельницкой области перевалочную базу ВСУ, на которой хранились боеприпасы, в том числе к реактивным системам залпового огня (РСЗО) HIMARS. Выведены из строя склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в Днепропетровской области и ДНР.

В акватории Днепровского лимана Вооруженные силы РФ пресекли попытку высадки украинских диверсантов на территорию Херсонской области. Российские военные уничтожили два десантных катера ВМС Украины с личным составом на борту.