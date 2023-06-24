ВКС России ударили по центрам радиотехнической разведки и авиатехнике ВСУ

Фото: МО РФ

Воздушно-космические силы России нанесли удар по центрам радиотехнической разведки и авиатехнике ВСУ на аэродромах в Кировоградской и Днепропетровской областях, заявили в Минобороны РФ. В ведомстве подчеркнули, что цели удара достигнуты, все назначенные объекты были поражены.

Сегодня ночью ВКС России нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по центрам радиотехнической разведки и авиационной технике воздушных сил Украины на аэродромах Канатово в Кировоградской области, а также Днепр, — сообщили в Минобороны.

За сутки на Южно-Донецком, Донецком, Запорожском, Купянском, Краснолиманском и Херсонском направлениях были уничтожены три танка, пять боевых машин пехоты, 14 боевых бронированных машин, две боевые машины РСЗО «Град», французская самоходная артиллерийская установка Caezar, американская артиллерийская система М777, две гаубицы «Мста-Б», четыре гаубицы Д-20, две гаубицы Д-30, три самоходные артиллерийские установки «Акация» и две самоходные гаубицы «Гвоздика». Средствами ПВО сбиты 24 дрона ВСУ.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что власти Украины воспользовались провокацией предпринимателя Евгения Пригожина, связанного с ЧВК «Вагнер», предпринявшего попытку организации вооруженного мятежа. По данным военного ведомства, подразделения двух бригад ВСУ были сосредоточены для наступательных действий на Бахмутском тактическом направлении, российские войска противнику наносят поражение ударами авиации и огнем артиллерии.