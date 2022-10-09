ВКС России накрыли склад с боеприпасами для HIMARS под Николаевом Минобороны: ВКС России уничтожили склад с боеприпасами для РСЗО HIMARS и «Ураган»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

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Воздушно-космические силы РФ высокоточным ударом уничтожили склад боеприпасов пехотной бригады ВСУ, в котором хранилось более 200 снарядов для американских HIMARS, а также для РСЗО «Ураган», сообщило Министерство обороны России. В ведомстве добавили, что над Новой Каховкой в Херсонской области ВС РФ сбили четыре снаряда, выпущенные из HIMARS.

В результате высокоточного удара ВКС России в районе Березнеговатое Николаевской области уничтожен склад боеприпасов 61-й пехотной бригады ВСУ, на котором хранилось более двухсот ракет к американским реактивным системам залпового огня HIMARS, а также «Ураган», — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны заявило, что на Запорожском направлении Воздушно-космические силы нанесли удар по пункту временной дислокации иностранных военных в городе Запорожье. В результате операции были уничтожены более 160 боевиков.

Военкор Андрей Руденко ранее сообщил, что противотанковая управляемая ракета союзных сил в зоне проведения спецоперации на Украине поразила автобус с иностранными бойцами. Ссылаясь на данные разведки, военкор сообщил, что в транспортном средстве находилось не менее 20 польских наемников, все они погибли. Минобороны РФ эту информацию не подтверждало.