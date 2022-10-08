ВКС России ликвидировали 160 иностранных наемников в Запорожье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

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Министерство обороны России сообщило, что на Запорожском направлении высокоточным оружием Воздушно-космические силы нанесли удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в городе Запорожье. В результате операции были уничтожены более 160 боевиков.

На Запорожском направлении высокоточным оружием ВКС России нанесен удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в городе Запорожье. Уничтожено более 160 боевиков, — говорится в сообщении.

Минобороны также сообщило, что на Купянском направлении успешно были отражены попытки наступления противника в направлении населенных пунктов Першотравневое и Ягодное Харьковской области. В ходе операции были ликвидированы более 100 украинских военнослужащих, два танка, пять боевых машин пехоты и четыре автомобиля.

Кроме того, в результате массированных ударов по выдвигавшимся резервам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Петропавловка Харьковской области уничтожено более 110 украинских военнослужащих 14-й механизированной бригады ВСУ и 19-го батальона теробороны.

Ранее военкор Андрей Руденко сообщил, что противотанковая управляемая ракета союзных сил в зоне проведения спецоперации на Украине поразила автобус с наемниками. Ссылаясь на данные разведки, военкор сообщил, что в транспортном средстве находилось не менее 20 польских наемников, все они погибли. Минобороны РФ эту информацию не подтверждало.