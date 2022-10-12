ВС России отразили наступления ВСУ на Купянском и Запорожском направлениях Минобороны: ВС РФ отразили попытки наступления ВСУ на Купянском, Запорожском и Криворожском направлениях

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Вооруженные силы России отразили попытки наступления ВСУ на Купянском, Запорожском и Криворожском направлениях, заявил в ходе брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, атаки украинских военных в ряде населенных пунктов Харьковской и Луганской областей были успешно подавлены.

Противник предпринимал безуспешные попытки наступления силами до трех рот в направлениях населенных пунктов Табаевка, Орлянка Харьковской области и Куземовка Луганской Народной Республики. Все атаки российскими войсками успешно отражены, — рассказал Конашенков.

В результате столкновения бойцы ВСУ потеряли более 100 военнослужащих, четыре танка, три боевые машины пехоты и три турецких бронетранспортера «Кирпи».

При отражении атак ВСУ вблизи населенного пункта Новодаровка Запорожской области были убиты семь украинских военнослужащих и уничтожен один бронеавтомобиль.

На Криворожском направлении ВСУ пытались атаковать населенные пункты Нововоскресенское, Великая Александровка и Суханово Херсонской области. Все эти контратаки были также успешно отражены. Исход произошедшего — гибель около 70 украинских военных, уничтоженный танк, четыре автомобиля и 16 БМП.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что все попытки украинских военных контратаковать в Херсонской области подавляются. По его словам, Киев бросает своих солдат в бойню и ВС РФ вынуждены отвечать на угрозы.

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что попытки украинских войск прорвать оборону в регионе были также успешно отбиты. Удары по Антоновскому мосту отражены системами ПВО.

Стремоусов назвал жителей Украины заложниками ситуации и призвал создавать очаги сопротивления, чтобы остановить самоуничтожение в угоду коллективному Западу.