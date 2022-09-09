«Вконец потерявший дипломатические берега»: Небензя высказался о Борреле Небензя назвал главу дипломатии ЕС Борреля «вконец потерявшим дипломатические берега»

Фото: Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

Жозеп Боррель

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал главу европейской дипломатии Жозепа Борреля «вконец потерявшим дипломатические берега». Так российский дипломат оценил слова еврокомиссара о ситуации на Украине, сообщает РИА Новости.

Небензя пояснил, что Украина с момента незаконного переворота была интересна Западу лишь как пешка в геополитической борьбе за ослабление России.

Поэтому мирный сценарий ни Великобританию, ни США не устроил бы. В Киев поехали эмиссары, внушившие господину Зеленскому и его команде, что Запад готов сделать все для победы Украины, кроме прямого военного вмешательства, — рассказал российский дипломат.

Он напомнил, что в тот момент на политической сцене появился глава европейской дипломатии.

Главный дипломат ЕС господин Боррель, вконец потерявший дипломатические берега, заявил тогда, что противостояние будет выиграно на поле боя, — уточнил Небензя.

Ранее стало известно, что Василий Небензя на заседании Совбеза ООН заявил: ни о каком прорыве украинских войск в ходе их «контрнаступления» не может быть и речи. По его словам, земли под Николаевом, Харьковом и в Запорожье усеяны трупами украинских солдат, посланных на верную гибель. Небензя уточнил, что «украинские военные взяли несколько периферийных деревень».